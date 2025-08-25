16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5268   EUR  93,3684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутские врачи провели операцию на работающем сердце у 70-летнего пациента

В Сургуте спасли от порока сердца 70-летнего пациента

Сургутские врачи провели операцию на работающем сердце у 70-летнего пациента
Фото Депздрава Югры

В Окружном кардиологическом диспансере Югры врачи совместно с экспертом из Томска провели уникальную операцию на сердце 70-летнему пациенту с тяжёлым аортальным стенозом. Из-за возраста мужчины и сопутствующих заболеваний традиционное протезирование клапана с искусственным кровообращением могло представлять слишком высокий риск.

Заведующий операционным блоком ОКД, кардиохирург Олег Ибрагимов, вместе с коллегами принял решение применить малоинвазивную методику. Доступ к сердцу был выполнен через боковую мини-торакотомию без большого разреза по центру груди. Вмешательство проводилось на работающем сердце под контролем рентгенологического оборудования. Это потребовало слаженной работы сразу двух бригад – кардиохирургической и рентгенохирургической.

Для обмена опытом и проведения мастер-класса в Сургут приехал сердечно-сосудистый хирург НИИ кардиологии Томского НИМЦ Михаил Кузнецов. Его участие позволило внедрить современные практики в региональную медицину.

Результаты оказались успешными: уже на следующие сутки после операции пациент был переведён из палаты реанимации в кардиохирургическое отделение. После прохождения курса медицинской реабилитации мужчина выписан домой. На одном из фото, опубликованных диспансером, он запечатлён рядом со своей дочерью и заведующей отделением медреабилитации Ольгой Золотенковой.


нравится (1) не нравится (0)
25 августа в 16:18, просмотров: 916, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 1032
  2. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 844
  3. В Сургуте «разогнали» стихийную парковку недалеко от «Витьбы» 668
  4. ​Биолог из СурГУ назвал условия, при которых пауки-осы обоснуются в ХМАО 643
  5. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 596
  6. ​Студенческие строительные отряды со всей России завершили свою работу в Сургуте 571
  7. ​В Югре в десятый раз прошел региональный этнофестиваль «Қӓтӆәли» 560
  8. ​Путешественникам упростили пополнение мобильной связи в пяти странах 559
  9. Производители из Югры отправили почти 10 тонн продуктов в Китай 552
  10. В Министерстве просвещения утвердили норматив по времени на домашнее задание для школьников 526
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6869
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3451
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2477
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2343
  5. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 2342
  6. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 2172
  7. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2162
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 2085
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1995
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1920
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6869
  2. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4437
  3. ​Единственный в истории Сургута 4409
  4. Оборонные комиссии – в действии 4136
  5. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 4011
  6. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4006
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 3938
  8. ​В библиотеки Сургутского района поступило свыше шести тысяч новых книг 3899
  9. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 3840
  10. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 3781

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика