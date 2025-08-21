В Сургутском районе проверили готовность образовательных учреждений к 1 сентября

Сургутский район готов к новому учебному году − все 37 школ откроют свои двери 1 сентября. На подготовку учреждений направили более 149 миллионов рублей. Средства были распределены на разные направления:

– 5,8 млн рублей – на обеспечение антитеррористической защищенности,

– 7,9 млн рублей – на меры пожарной безопасности,

– 9,3 млн рублей – на обновление пищеблоков и закупку мебели,

– более 126 млн рублей – на ремонты в 10 школах и детских садах.

«Продолжается обновление материально-технической базы образовательных учреждений. В частности, в этом году в 17 школах района модернизируют кабинеты для уроков по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». На эти цели направлено более 20 млн рублей из окружного бюджета. Поставка оборудования выполнена на 85%. В школы доставлены швейные машинки, ученические верстаки, вытяжки, макеты пистолета Макарова, индивидуальные противохимические пакеты и другое оснащение для практических занятий», − поделился в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

Параллельно идет обновление кружков технической и естественнонаучной направленности — закупаются приборы для лабораторий, комплекты для киберфизиков, агрофермы и оборудование по генетике и биотехнологиям. Всего на это направят почти 29 млн рублей.

Не забыли и про дошкольников. В детсады закуплены интерактивные песочницы, развивающие игры, спортивный инвентарь и напольные панели − на сумму более 7 млн рублей.

Кроме того, уже заключены контракты на поставку учебников и литературы на сумму более 34 млн рублей.