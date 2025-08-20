В школах Сургута усиливают видеонаблюдение

В Сургуте завершён монтаж 77 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в 35 образовательных учреждениях города. Новое оборудование подключено к системе «Безопасный город» и позволит усилить меры безопасности в школах.

После окончания капитального ремонта камеры также появятся в школах №8 и №24. В сентябре аналогичные системы начнут устанавливать в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог», что позволит повысить антитеррористическую защищённость общественных пространств и сократить количество случаев вандализма.

Как отметил глава Сургута Максим Слепов, безопасность детей остаётся главным приоритетом городской власти. «100 новых видеокамер были переданы городу безвозмездно компанией „ДСК-1“. С монтажом и подключением помог оператор связи „IT-телеком“. Благодарен социальным партнёрам, которые принимают активное участие в жизни города», — подчеркнул он.

Работа над «умным» обеспечением безопасности общественных пространств, по информации администрации города продолжится.