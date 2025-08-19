Опубликована полная программа Дня государственного флага в Сургуте

В Сургуте пройдут масштабные мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. Праздничная программа стартует 20 августа и продолжится в течение нескольких дней.

Главное событие состоится 20 августа в 19:00 на центральной площади города. Здесь состоится церемония поднятия государственного флага с участием главы города Максима Слепова, ветеранов специальной военной операции и представителей «Движения первых». После торжественной части перед горожанами выступит знаменитый российский коллектив — арт-группа «Хор Турецкого». Концерт пройдет при поддержке правительства Югры в рамках проекта «Гастрольная карта Югры».

«Ко Дню Государственного флага России и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, в год 60-летия присвоения статуса города Сургут получит большой музыкальный подарок от Югры. В годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне музыкальный коллектив посвятит свою программу этой теме. «Песни Победы» вместе с «Хором Турецкого» на Центральной площади Сургута смогут спеть все желающие», — отметил Максим Слепов.

По словам художественного руководителя коллектива Михаила Турецкого, программа «Песни Победы» — это «уникальный культурно-просветительский проект, настоящий музыкальный мост памяти, сохраняющий и передающий память о Великой Победе».

22 августа торжества продолжатся. В 12:00 на Мемориале Славы будет развернут российский триколор. Представители патриотических движений подготовят хореографическую композицию «Классический вальс» под песни Победы. В 18:00 в Сквере журналиста состоится фестиваль #УЛИЦА с участием местных артистов, молодежных коллективов и приглашенных гостей. Кульминацией так же станет развертывание государственного флага.

Кроме того, сургутяне присоединятся к всероссийской акции #ОкнаРоссии: жители украсят окна изображениями триколора, а волонтеры будут вручать памятные ленты и браслеты в цветах флага, рассказывая об истории государственного символа. В образовательных и культурных учреждениях города также пройдут тематические мероприятия, встречи с ветеранами и патриотические акции.

Завершит праздничную программу 24 августа в 16:00 военно-историческая реконструкция «Шаг в Бессмертие», посвященная подвигам Героев Советского Союза, уроженцев Югры. Горожанам продемонстрируют эпизоды героических сражений Великой Отечественной войны.