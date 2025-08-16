Сургутян вновь предупредили о непогоде

Жителям Сургута стоит спланировать выходные с учетом капризов погоды. По информации Gismeteo.ru, в субботу осадки ожидаются с ночи и сохранятся в течение всего дня. Температура воздуха – от +15 ночью до +20 днем. Ветер до 5 м/с, с порывами до 5.

Ночью и днем синоптики прогнозируют грозу – об этом также предупреждает Гидрометеобюро Сургута. Горожанам советуют по возможности оставаться дома, ограничить поездки и соблюдать осторожность на дорогах.

Зато воскресенье, 17 августа, обещает стать отличным днем для прогулок. Утром и днем – солнечно, температура поднимется до +23 градусов. Осадков не ожидается, ветер умеренный, до 7 м/с.