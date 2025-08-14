В Сургуте продолжают расселять и сносить аварийные дома

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,7653   EUR  93,0588  

Новости

  • ​Владимир Якушев обсудил подготовку к выборам на форуме муниципальных депутатов в Тюмени

    ​Владимир Якушев обсудил подготовку к выборам на форуме муниципальных депутатов в Тюмени

    Сегодня в 20:16
    54 0
  • ​Александр Моор объявил о запуске канала Тюменской области в мессенджере «Макс»

    ​Александр Моор объявил о запуске канала Тюменской области в мессенджере «Макс»

    Сегодня в 19:50
    88 0
  • ​Банки начнут предупреждать о мошеннических атаках

    ​Банки начнут предупреждать о мошеннических атаках

    Сегодня в 18:48
    136 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • В Югре с начала года зафиксировано более 8 тысяч киберпреступлений. Более половины из них — мошенничества

    В Югре с начала года зафиксировано более 8 тысяч киберпреступлений. Более половины из них — мошенничества

    Сегодня в 18:04
    131 0
  • Турпоток за границу в России за год вырос на 20 процентов

    Турпоток за границу в России за год вырос на 20 процентов

    Сегодня в 17:49
    163 0 
  • Россиянам напомнили о возможности получить финансовую помощь от государства на сбор детей в школу

    Россиянам напомнили о возможности получить финансовую помощь от государства на сбор детей в школу

    Сегодня в 17:15
    171 0
  • В Сургуте пройдут кинопоказы и встречи с режиссерами

    В Сургуте пройдут кинопоказы и встречи с режиссерами

    Сегодня в 16:03
    209 0
  • На День государственного флага в Сургуте перекроют часть центра города

    На День государственного флага в Сургуте перекроют часть центра города

    Сегодня в 15:35
    231 0
  • В Югре почти остановился рост предлагаемых зарплат

    В Югре почти остановился рост предлагаемых зарплат

    Сегодня в 15:06
    249 0
  • ​В Сургуте снесли последний в восточном районе аварийный дом

    ​В Сургуте снесли последний в восточном районе аварийный дом

    Сегодня в 14:07
    272 0
  • ​Пособия для мам в Югре: выплаты сохраняются после закрытия компании

    ​Пособия для мам в Югре: выплаты сохраняются после закрытия компании

    Сегодня в 13:00
    242 0
  • ​Из аэропорта ‒ сразу в операционную: в Сургуте спасли жизнь пенсионеру

    ​Из аэропорта ‒ сразу в операционную: в Сургуте спасли жизнь пенсионеру

    Сегодня в 12:08
    280 0
  • ​В Сургуте на улице Щепеткина произошло ДТП с пострадавшим

    ​В Сургуте на улице Щепеткина произошло ДТП с пострадавшим

    Сегодня в 11:31
    324 0
​В Сургуте снесли последний в восточном районе аварийный дом

В Сургуте продолжают расселять и сносить аварийные дома

​В Сургуте снесли последний в восточном районе аварийный дом

В Сургуте за шесть лет — с 2019 по 2024 годы — расселили 6 896 человек, ликвидировав более 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По данным департамента имущественных и земельных отношений администрации города, Сургут занимает лидирующие позиции в Югре по оперативности и качеству переселения граждан из непригодных для проживания домов.

«Программа расселения деревянного аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года, завершена в Сургуте в 2024 году раньше установленного срока. При этом программа по домам после 2017 года выполнена на пять лет раньше срока, установленного правительством Югры — до 2030 года. Помимо успешной практики по ликвидации деревянного фонда, активно продолжается расселение капитального аварийного жилья. Уже сейчас 88 семей переехали из аварийных построек, которые находятся на улицах Мечникова, 13, в посёлках Таёжном и Кедровом, в новые квартиры. Часть семей получили денежные компенсации по рыночной стоимости», — сообщил начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений администрации города Виталий Галиев.

В настоящее время завершаются работы по сносу дома на улице Озёрной, 27 — последнего аварийного жилья в Восточном районе Сургута, признанного таковым в 2018 году. Благодаря муниципальной программе «Содействие развитию жилищного строительства» и финансовой поддержке правительства Югры 28 семей переехали в благоустроенные квартиры в разных районах города, а восемь семей воспользовались денежными компенсациями.

Администрация города подчеркивает, что в работе с жителями аварийных домов всегда ориентируется на их пожелания, стремясь подобрать максимально удобный вариант переселения. «Всегда открыты к диалогу и внимательно относимся к потребностям людей, предлагая лучшие имеющиеся варианты. Наш приоритет — благополучие граждан и успешное выполнение программы переселения», — отметил Виталий Галиев.

Особенностью сургутской программы расселения является система социальной защиты переселенцев. Граждане, чьи дома признаны аварийными до 2017 года, освобождены от доплат при получении нового жилья. Для домов, признанных аварийными позже, предусмотрена пятилетняя беспроцентная рассрочка. От доплат полностью освобождены отдельные категории — в частности, многодетные семьи и семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:07, просмотров: 273, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте на улице Щепеткина произошло ДТП с пострадавшим 324
  2. ​В Сургутском районе строят круглогодичный хоккейный корт 292
  3. ​Из аэропорта ‒ сразу в операционную: в Сургуте спасли жизнь пенсионеру 280
  4. ​В Сургуте снесли последний в восточном районе аварийный дом 273
  5. В Югре почти остановился рост предлагаемых зарплат 249
  6. ​Пособия для мам в Югре: выплаты сохраняются после закрытия компании 242
  7. На День государственного флага в Сургуте перекроют часть центра города 231
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 218
  9. В Сургуте пройдут кинопоказы и встречи с режиссерами 209
  10. ​Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking 187
  1. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2747
  2. Оборонные комиссии – в действии 2110
  3. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 1880
  4. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 1688
  5. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 1590
  6. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 1498
  7. Зачем малому бизнесу аппарат лазерной очистки, где его применяют, как выбрать подходящую модель и за сколько месяцев он окупится ‒ разбираемся в статье 1445
  8. ​Школа №44 в Сургуте обновила оборудование и готова принять учеников 1444
  9. ​Как выбрать школьную форму? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1362
  10. ​«Это мой фаворит»: депутат Думы Сургута оценил благоустройство сквера в 8 микрорайоне 1332
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28009
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5814
  3. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5740
  4. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5259
  5. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4252
  6. ​А Сайма ждет… 4015
  7. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3833
  8. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3719
  9. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 3553
  10. ​Стройка ЖД вокзала в Сургуте на личном контроле властей Югры 3347

