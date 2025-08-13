Более восьми тысяч пожилых жителей Сургутского района регулярно занимаются спортом

В Сургутском районе активный образ жизни ведут свыше 94 тысяч жителей ‒ это 76,1% населения. Более восьми тысяч из них ‒ люди старше 55 лет, которые регулярно тренируются и участвуют в спортивных мероприятиях. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Это результат системной и комплексной работы муниципалитета и поселений по развитию спортивной инфраструктуры, реализации федеральных, окружных и местных программ. Так, уже пятый год в рамках федерального проекта «Активное долголетие» в населенных пунктах проводятся занятия по северной ходьбе и полиатлону, подвижные игры, учебно-тренировочные сборы», ‒ указал он в своих соцсетях.

Для старшего поколения работают группы здоровья, спортивные секции, организуются массовые мероприятия ‒ Спартакиада ветеранов спорта и фестиваль северной ходьбы «Ходи и будь здоров!».

Жители района также участвуют в региональных проектах «Суставная гимнастика» и «Югорское долголетие», а активисты Белого Яра ‒ во всероссийском проекте «Человек идущий». Этим летом сборная пенсионеров Сургутского района заняла первое место на соревнованиях в Ханты-Мансийске среди девяти муниципалитетов Югры.