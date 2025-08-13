В Сургуте состоится вечер патриотической музыки под открытым небом

В следующую среду, 20 августа, на Центральной площади Сургута выступит легендарный «Хор Турецкого». Концерт пройдет под открытым небом, сообщила пресс-служба Департамента культуры Югры.

Горожане смогут услышать любимые композиции коллектива и спеть их вместе с артистами, включая знаменитые «Песни Победы». Выступление приурочено к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня флага России.

«В год восьмидесятилетия Великой Победы мы запустили культурно-просветительский проект «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон», во время которого по всей стране проводятся концерты и памятные акции. Это уникальный проект ‒ настоящий музыкальный мост памяти, который сохраняет и передает память о Великой Победе, формирует духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи», ‒ подчеркнул руководитель творческого коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

Концерт начнется в 19:00. Вход свободный.