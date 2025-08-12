В Сургуте возле библиотеки на проспекте Ленина прошёл праздник «ЭКОдвор»

В центре города прошёл праздник «ЭКОдвор», собравший жителей, готовых провести выходной с пользой и внести вклад в заботу об окружающей среде.

Для взрослых участников организовали блиц-викторину «Разделяй и умножай» и выставку просветительских плакатов «ПРОотходы». На книжной точке «Дашь почитать?» можно было обменять книги или взять понравившееся издание.

Детей ждала экологическая игра «ЭКОассорти» и викторина «Мир природы в творчестве…», где они проявили отличные знания о раздельном сборе мусора и творчестве писателей-натуралистов.

В ходе праздника удалось собрать около 175 кг вторсырья — пластика, макулатуры, крышек и батареек. Всё это будет отправлено на переработку, чтобы получить «вторую жизнь».