Аэропорт Сургута предупредил о дополнительных проверках ручной клади

В зоне предполетного досмотра аэропорта Сургуте усилили меры безопасности. Пассажиров просят внимательнее проверять ручную кладь и соблюдать правила провоза предметов и жидкостей, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы (ножи, ножницы, лезвия, шила), предметы с заостренными кромками или краями, а также любые вещи, которые могут представлять потенциальную опасность. Такие предметы рекомендуется сдавать в багаж или вовсе не брать с собой.

Усилен контроль за провозом жидкостей. Возможен выборочный, более тщательный досмотр багажа для выявления опасных веществ, в том числе легковоспламеняющихся жидкостей и кислот.

Пассажирам напоминают о действующих правилах провоза жидкостей в ручной клади: контейнеры до 100 мл, упакованные в прозрачный пакет объемом до 1 литра. При этом стоит быть готовыми к дополнительным проверкам.