В Сургуте выполнено 70 процентов работ по ремонту дорог

В Сургуте продолжается масштабная дорожная кампания, финансирование которой в этом году достигло рекордного уровня — 1,6 миллиарда рублей. Средства направлены как на строительство новых объектов, так и на капитальный и текущий ремонт действующих магистралей.

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что столь масштабные работы стали возможны благодаря окружному руководству: «При поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука запущена масштабная кампания по строительству и ремонту дорог в регионе. И дороги Сургута – одно из флагманских направлений этой кампании. Важно не только строить новые дороги, но и обновлять действующие. Ровные дороги – это не только комфортное вождение, но прежде всего безопасность движения. Темпов не снижаем!»

Уже с опережением графика завершены работы на улицах Бахилова и Юности. На проспекте Ленина, одной из ключевых транспортных артерий города, ремонт выполнен более чем на 70%. Все эти участки обновляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», цель которого — повысить комфорт и безопасность передвижения горожан.

Отдельное внимание уделяется устранению колейности на дорогах: на сегодняшний день уже обновлено свыше 36 тысяч квадратных метров асфальта.

Заместитель директора МКУ «ДДТиЖКК» Игорь Газизов рассказал, что объемы работ по сравнению с прошлым годом заметно выросли: «Количество объектов ремонта по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось — с 24-х до 38-и. Темп хороший. На сегодняшний день порядка 70% работ уже выполнено. Активно ведутся работы на улице Мелик-Карамова от улицы Энергетиков до остановки «Дом творчества юных». Произведены демонтажные работы и ведется установка бордюрного камня. Здесь будет заменено покрытие проезжей части в объеме восьми тысяч кв. метров и установка новых тротуаров из тротуарной плитки площадью около трех тысяч кв. метров».

Ремонт этого участка выполняет компания «ЮВиС». На объекте ежедневно задействованы не менее шести единиц строительной техники и 15 специалистов. Часть используемых материалов — собственного производства, что позволяет ускорить темпы.

Главный инженер «ЮВиС» Антон Суворов пояснил, что предприятие давно применяет стратегию заблаговременной подготовки к дорожно-ремонтному сезону:

«У нас собственное производство. Многие годы обеспечиваем себя тротуарной плиткой и бетонными изделиями. Это позволяет не зависеть от сроков поставки сторонних организаций. Кроме того, заранее готовимся к дорожно-ремонтной кампании: часть материалов закупаем заблаговременно, зная объемы, выполняемые нашей компанией каждый год. Такой подход существенно ускоряет выполнение ремонта. Так, на данном объекте сроки окончания работ по контракту — 31 октября, но мы планируем закончить на месяц раньше».

Помимо выполнения контрактных обязательств, компания участвует в социальных проектах. За свой счет она благоустроила подъезды к зданию военкомата на улице Энергетиков, 3/1, и прилегающую площадь, а также отфрезеровала и обновила асфальт на внутриквартальных проездах по проспекту Ленина, восстановив в общей сложности 850 квадратных метров покрытия.

Отметим, что по итогам федерального рейтинга качества автомобильных дорог Югра вошла в тройку лидеров среди российских регионов. Высокую оценку регион получил благодаря системной работе по развитию транспортной инфраструктуры, которую возглавляет губернатор Руслан Кухарук. Особое внимание при этом уделяется дорогам Сургута, как одному из ключевых направлений региональной программы.

При поддержке Администрации Сургута