Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

9 августа

Экологическая акция «ЭКОдвор-2025»

Место проведения: Городская библиотека № 2, проспект Ленина, 67/4. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на ежегодную акцию с различными экологическими активностями. Участников ждут: творческий мастер-класс по созданию открытки в технике «коллаж», мастер-класс по созданию броши из переработанного стекла, мастер-класс по изготовлению поделки в виде голубя из шерстяных ниток или бумаги, а также интерактивные мероприятия на тему экологичного образа жизни.

В этот день на площадке будет организован мобильный пункт приема вторсырья, где будут принимать макулатуру, батарейки, пластиковые бутылки и крышки.

Телефон для справок: 34-44-76. Вход свободный. 6+

Международный день коренных народов мира в «Старом Сургуте»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, Центральная площадь. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить праздник дружбы и единства народов мира. В программе дня: обряд гостеприимства с окуриванием гостей чагой, этноквест «Сила тайги» (участников ждет пять раундов: интеллектуальный, спортивный, музыкальный, игровой, а также фоточеллендж), выступления творческих коллективов с песнями и танцами, мастер-класс по вязке рыболовной сети, выставка-ярмарка национальных изделий и сувениров, шоу мыльных пузырей и танцевальный флешмоб.

Вход свободный. 0+

Третий Арт-баттл в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» пройдет третий арт-баттл, на котором восемь художников будут соревноваться за титул победителя по олимпийской системе, а определять кто пойдет дальше будут посетители.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 450 рублей, на входе ‒ 700 рублей. 16+

10 августа

Выставка «Про ребят и самокат»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, второй этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

На выставке взрослые и юные ребята узнают о жизни детей и подростков в 80-90-е годы, когда в повседневной жизни еще не было современных видов связи и компьютеров. Здесь будут представлены игрушки, школьные принадлежности и головоломки, в которые играли дети в конце прошлого столетия.

Телефон для справок: 23-85-66. Вход свободный. 0+

Выставка «Говорит Сургут»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: с 10:00 до 17:30.

Горожане могут погрузиться в прошлое и узнать, как развивалась история радиосвязи в России. В Сургуте радиосвязь появилась в начале XX века. Выставка раскроет специфику работы радиоузла в нашем городе и познакомит с тем, как использовали радиосвязь в геологических экспедициях Тюменского Севера. На выставке представлены макет первого радиоприемника А.С. Попова, радиостанции 50-60-х гг. XX века и радиоприемник ПР-4-П, прибывший вместе с первым десантом геологов.

Телефон для справок: 23-85-66. Цена билета: от 50 рублей. 12+

Выставка «Город С»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, второй этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

Выставка посвящена 300-летнему периоду истории города: от Сургута острожного конца XVI века до Сургута дореволюционного начала XX века. Участники мероприятия смогут увидеть более тысячи предметов из археологического собрания музея, фондов фарфора и костюма, историко-бытовых коллекций, фонда редкой книг. Предметы и коллекции дополнены макетами городских сооружений и речных судов, бороздивших дикие, неизведанные северные реки.

Телефон для справок: 23-85-66. Цена билета: от 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+