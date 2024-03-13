В Сургуте запустят сразу три маршрута общественного транспорта

Транспортная сеть Сургута пополнится тремя новыми автобусными маршрутами – №28, 28А и 29. Автобусы по ним начнут ходить уже с завтрашнего дня, то есть с 14 марта. Схема их движения довольно обширная – маршруты свяжут те районы, которым до этого не хватало сообщения. Об этом журналистам заявили в администрации города в ходе брифинга.

«Маршруты разработаны по обращениям жителей, с учетом всех пожеланий, высказанных ранее. Маршруты довольно-таки большие. Два круговых, 28 и 28А, и 29, скажем так, маршрут-маятник. Он идет с 42 микрорайона в 32-ой и возвращается практически по тому же маршруту», – отметил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации Сургута Рустам Гильманов.

Именно эти три маршрута в будущем позволят добираться в центр города жителям нового микрорайона «Пойма-5». Сейчас он еще развивается, соответствующей инфраструктуры – в частности, автобусных остановок – там нет, но власти работают на перспективу. Заезжать на «Пойму-5» автобусы могут начать уже с 1 сентября.

С технической точки зрения к запуску сразу трех новых автобусов в Сургуте тоже готовы. Гендиректор АО «СПОПАТ» Александр Попов заверил, что маршруты обеспечены и единицами техники, и персоналом. Схемы движения маршрутов №28, 28А и 29 уже доступны на транспортном портале Сургута – ознакомиться с ними можно в соответствующем разделе.