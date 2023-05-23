Власти Сургута прокомментировали сбой работы приложения «Умный транспорт»

В первые дни после запуска обновленной маршрутной сети сургутяне столкнулись со сбоем приложения «Умный транспорт». Об этом они сообщали в кол-центр, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В первые два дня возникли технические сложности с приложением, отображающим новые схемы движения автобусов. Это произошло по причине конфликта двух программ. Меры по исправлению ситуации приняты. В ближайшие сутки технический сбой будет устранен полностью», – пояснил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации Сургута Рустам Гильманов.

Напоминаем, что тестирование новой схемы маршрутной сети будет проходить до 1 сентября 2023 года. В реформу планируют вносить изменения на основе предложений и замечаний горожан.