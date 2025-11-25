Карантин в школах Ханты-Мансийска продлили до 2 декабря

Ученики 1-8-х и 10-х классов всех школ Ханты-Мансийска останутся на дистанционном обучении до 2 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось, что с 19 ноября школьников 1–8-х и 10-х классов перевели на «дистанционку», очно продолжают обучение только девятиклассники и одиннадцатиклассники. «Дистанционное образование [в школах Ханты-Мансийска] продлевается до 2 декабря включительно», — уточнили в мэрии.

На удаленном формате сейчас работают и школы в других муниципалитетах Югры. На дистанционное обучение переведены ученики всех школ Югорска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нягани и Покачей в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в регионе выросла примерно в 1,4 раза. Ранее в округе уже были переведены на дистанционное обучение шесть групп двух колледжей в Нефтеюганске и Покачах, 24 класса 12 школ, разобщены 17 групп 12 детских садов и полностью закрыт на карантин один детский сад в Ханты-Мансийском районе. Кроме того, дистанционно сейчас учатся ученики 1–11-х классов гимназии города Советский.