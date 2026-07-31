Юристы оценили риски для пользователей Telegram после новостей о Павле Дурове

Пользователям Telegram сейчас не грозит наказание за покупку Premium-подписки, подарков или отправку сообщений за «звездочки», пока сам мессенджер не признан экстремистской организацией. Об этом РБК рассказала кандидат юридических наук, доцент Финансового университета Анна Бердникова.

«Здесь пользователь, сам покупатель приобретает именно цифровую услугу компании Telegram. И здесь зачастую используются посредники, такие как Apple, Google, другие иные системы. То есть здесь не идет перевод лично и напрямую самому владельцу – Павлу Дурову», – пояснила Бердникова.

При этом юрист уточнила: если «звездочками» будет оплачено сообщение напрямую Дурову, который попал в перечень Росфинмониторинга, это могут расценить как финансирование экстремизма.

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Корвус» Андрей Гривцов также отметил, что включение Дурова в перечень не означает признание экстремистским самого Telegram.

«Поэтому, на мой взгляд, сейчас для пользователей ничего не меняется. Определенные риски могут возникнуть, если будет признана экстремистской сама организация, осуществляющая предоставление услуг мессенджера», – указал он.

По словам Гривцова, для обычных пользователей возможные риски пока не выглядят существенными. Он привел в пример Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России), где негативные последствия для пользователей чаще всего были связаны не с самим использованием сервисов, а с финансированием – например, покупкой рекламы.

Также пользователей мессенджера предупредили о рисках репостов из канала Дурова. По словам юриста Игоря Семеновского, такие действия могут быть расценены как распространение информации, связанной с содействием террористической деятельности.

Напомним, накануне, 29 июля, ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение по делу о содействии террористической деятельности. Также Дуров был объявлен в международный розыск.