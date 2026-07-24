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​«Ей лет 20 точно»: жители Сургута жалуются на состояние остановки у ТЦ «Орион»

Власти Сургута рассказали, когда на улице Киртбая появятся новые остановочные павильоны

​«Ей лет 20 точно»: жители Сургута жалуются на состояние остановки у ТЦ «Орион»
Фото: Александра Ч.

Жители Сургута жалуются на состояние остановки на улице Киртбая в районе ТЦ «Орион». По словам горожанки Александры Ч., павильон стоит там около 20 лет и давно требует замены.

«Остановке на улице Киртбая, ТЦ «Орион», лет 20 точно. Когда планируется замена этого ужаса?» – написала она в комментариях под постом администрации города.

В мэрии ответили, что новые остановочные павильоны на улице Киртбая установят после завершения ремонта дороги.

«По плану завершение работ 2027 год. Сейчас идет прокладка инженерной коммуникации, ведутся земляные работы по прокладке труб и кабелей. Большие ямы и выбоины, которые будут образовываться на дороге, подрядчик будет устранять. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установлены соответствующие дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим», – указали представители власти.

Александра Ч. в ответ отметила, что дорога, тротуары и остановки на Киртбая уже давно находятся в плохом состоянии: «Там уже третий год выбоины и огромные ямы, которые почему-то подрядчики не устраняют по гарантии. Невозможно ездить, улица разбита, все дорожки, остановки в отвратительном состоянии. Как будто эта улица находится где-то на Черном Мысу, а не возле центра».

В администрации сообщили, что, по данным подрядной организации, выбоины на Киртбая планируют устранить до 1 августа. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, чтобы минимизировать риск повреждения автомобилей.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 304, комментариев: 0
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