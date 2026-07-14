Выездное обучение по работе с инвесторами в Тюменской области пройдет 19–20 августа

Тюмень станет площадкой для федеральной выездной стажировки муниципальных инвестиционных уполномоченных. Мероприятие, организованное Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР) и Инвестиционным агентством Тюменской области, пройдет 19-20 августа и объединит представителей инвестиционных команд со всей России.

В центре внимания — практические вопросы повышения инвестиционной привлекательности территорий. Участники обсудят формирование имиджа муниципалитетов, создание брендов и использование маркетинговых инструментов для привлечения бизнеса. Отдельным блоком будет рассмотрен туристический потенциал как фактор инвестиционной привлекательности.

На площадке также запланировано знакомство с опытом развития индустриальных парков в Тюменской области.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов отметил, что регион накопил серьезные практики работы с инвесторами как на региональном, так и на муниципальном уровне. «Выстроена система координации, взаимодействия между субъектом, муниципалитетом и инвестором, в том числе по вопросам продвижения территорий, разработки и внедрения брендов, создания и развития туристических проектов. Наша команда готова поделиться своим опытом и наработками», — прокомментировал он.