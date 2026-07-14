С января по май Тюменскую область посетили 794 тысячи туристов

С января по май 2026 года Тюменскую область посетили порядка 794 тысяч туристов. По этому показателю регион занял восьмое место в стране, обогнав Ростовскую область и Ставропольский край. Всего за пять месяцев туристы совершили 34,2 млн поездок по России – на 6,2% больше, чем годом ранее.

«Туристическая отрасль – традиционно один из ключевых драйверов экономики. Поэтому системная работа в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по поручению нашего Президента Владимира Путина, – это вклад не только в сами путешествия, но и в целом в развитие нашей страны», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Наибольшее количество поездок за пять месяцев совершено в Москву (5,2 млн), Краснодарский край (3,2 млн), Московскую область (2,7 млн), Санкт-Петербург (2,6 млн), Республику Татарстан (1,2 млн) и Республику Крым (862 тыс.). Тюменская область с показателем 794 тыс. поездок замыкает топ-10, опережая Ростовскую область (689 тыс.) и Ставропольский край (649 тыс.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток в Тюменскую область вырос на 25%. Как отметил губернатор Александр Моор, неизменный интерес у гостей вызывают Тобольск и термальные источники, а также природные достопримечательности региона.

В планах – совершенствовать инфраструктуру для автотуристов. Напомним, что ранее в регионе был разработан трехдневный автомаршрут «В Сибирь по своей воле», а также запущены новые направления – «таежные выходные» в Уватском округе и историческое путешествие в Ялуторовск. Сейчас в разработке находятся еще несколько маршрутов, в том числе межрегиональные.