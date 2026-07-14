Россияне стали чаще брать в ипотеку частные дома

За первое полугодие россияне взяли в пять раз больше ипотеки на готовые частные дома, предпочитая их строительству. А доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью дошла до 83%. Для сравнения в первом полугодии 2024 года она составляла 69%, в первом полугодии 2025-го — около 73%.

Пик спроса пришёлся на март 2026, когда перезапустили рыночную ипотеку в этом сегменте, сообщают в ВТБ. На вторичном рынке дом покупают уже 46%, хотя год назад было 15%. Средний кредит на готовый дом по итогам января–июня составил 4,7 млн рублей.

«Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного — во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов. Теперь они активны даже вне традиционного сезона», — прокомментировал ситуацию старший вице-президент банка Алексей Охорзин.