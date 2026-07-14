Россияне за полгода направили властям почти семь млн обращений

Россияне стали чаще обращаться к органам власти через цифровые сервисы. За первое полугодие 2026 года жители направили 6,95 млн сообщений. Для сравнения: за тот же период 2024 года было 5,58 млн обращений. Рост составил 24,56%, следует из исследования АНО «Диалог Регионы», передает РБК.

Организация проанализировала обращения с 1 января по 30 июня 2026 года. В выборку не включали Москву и Московскую область из-за особенностей регионального сбора данных.

Главное изменение – люди стали активнее использовать официальный портал «Госуслуги. Решаем вместе». Если в первом полугодии 2024 года через него поступило более 1,8 млн обращений, то в 2026 году – уже 3,6 млн. Рост составил 91,59%.

А вот жалоб и предложений через соцсети и мессенджеры стало меньше. За два года их число снизилось на 8,67%:

первое полугодие 2024 года – 3,7 млн обращений;

первое полугодие 2026 года – 3,35 млн обращений.

В соцсетях жители чаще всего пишут о дорогах. Эта тема собрала 879,5 тысячи сообщений. Далее идут:

ЖКХ – 603 тысячи;

благоустройство – 489,6 тысячи;

общественный транспорт – 225 тысяч;

здравоохранение – 187 тысяч.

Через официальные порталы чаще жалуются на медицинскую сферу. На первом месте – вопросы здравоохранения: 634,9 тысячи обращений. В топ также вошли:

автомобильные дороги – 434,9 тысячи;

электронная запись к врачу – 425 тысяч;

состояние дворов и общественных территорий – 248 тысяч;

благоустройство – 197 тысяч.

В «Диалог Регионы» отмечают, что темы обращений зависят от сезона. Зимой больше жалуются на уборку снега, летом – на отключение горячей воды. Во время чрезвычайных ситуаций, например паводков, количество обращений может вырасти в два-четыре раза.