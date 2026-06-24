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Сожительство без брака это угроза национальной безопасности России — Минюст

Минюст России назвал разводы и сожительство угрозой демографическому здоровью страны

Сожительство без брака это угроза национальной безопасности России — Минюст
Фото Magnific

Тенденции расторжения браков и сожительства без регистрации можно рассматривать как угрозу национальной безопасности России и демографическому здоровью страны. Такое мнение высказал заместитель министра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает ТАСС.

Он выступил на сессии «Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства». По словам Вадима Баланина, за последнее десятилетие характер семейных отношений значительно изменился.

«В последнее десятилетие характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, значительные изменения. Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — сказал он.

По его словам, защита семьи должна стать ключевым направлением ради будущих поколений России. «Традиционные ценности для России — это своего рода аксиома», — подчеркнул Вадим Баланин.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 3, комментариев: 0
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