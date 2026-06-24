Росавтодор запустит движение по участку М-12 от Екатеринбурга до Тюмени

В этом году планируют запустить движение по участку скоростной магистрали от Екатеринбурга до Тюмени. Основой маршрута станет федеральная дорога Р-351, сообщает РБК со ссылкой на руководителя Росавтодора Романа Новикова.

По его словам, развитие трассы М-12 «Восток» остается одной из главных задач. Ранее маршрут довели до Екатеринбурга, открыли обходы пяти населенных пунктов в Башкортостане, а также обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане с мостом через Каму.

«В этом году у нас стоит задача весь маршрут — более 300 км — от Екатеринбурга до Тюмени, с учетом уже построенного обхода Богдановича в Свердловской области, ввести в эксплуатацию», — заявил Роман Новиков.

Решение о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени правительство России утвердило в 2023 году. В прошлом году официально открыли движение на участке Казань — Екатеринбург. Это четырехполосная дорога с разрешенной скоростью до 120 км/ч.

В 2026 году на направлении Екатеринбург — Тюмень расширят 128 км дороги. Из них 56 км обновят в ходе капитального ремонта, еще 72 км — после строительства и реконструкции.