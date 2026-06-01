Губернатор рассказал, какие задачи ставят тюменцы перед «Единой Россией»

В Тюменской области продолжается сбор идей в новую народную программу партии «Единая Россия». На сегодняшний день жители региона внесли уже 21 тысячу предложений. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Земляки понимают, что их идеи будут учтены при формировании новой народной программы – документа, с которым партия пойдет на выборы в сентябре», – отметил глава региона.

Инициативы касаются разных сфер жизни: ремонта дорог, строительства школ и детских садов, работы общественного транспорта, благоустройства. Свои предложения можно внести на сайте естьрезультат.рф, а также через чат-бот в мессенджере МАКС.

Пять лет назад партия уже создавала народную программу. В ее формировании участвовали 74 тысячи жителей региона. Благодаря их идеям в Тюменской области появились парки и скверы, новые учреждения образования и поликлиники. За прошедшие годы в регионе построили 26 школ и 20 детских садов, установили 25 модульных ФАПов, открыли поликлинику в Богандинском, провели капремонт в десятках объектов.

«Главное сейчас – вовлечь как можно больше жителей в сбор инициатив, ведь благополучие Тюменской области – задача общая», – подчеркнул глава региона.