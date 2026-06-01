На базе «Стального азарта» в Тюмени откроют стрелковый комплекс

В Тюмени завершается подготовка к открытию большого крытого стрелкового комплекса на базе «Стального азарта». Губернатор Тюменской области Александр Моор лично проверил, как работает объект.

«Совместное развитие центра «ВОИН» и стрелкового комплекса – пример успешного государственно-частного сотрудничества и большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи региона. За поддержку этого направления благодарю наших партнёров – «Сибинтел-Холдинг» и лично Владимира Степановича Шевчика», – отметил глава региона.

Площадь нового комплекса составляет 1250 квадратных метров. Здесь оборудованы пять стрелковых галерей и тир, оснащенный уникальным интерактивным экраном, который позволяет моделировать разные ситуации для тренировки спортсменов и бойцов спецподразделений с применением боевого оружия.

Заниматься в стрелковом комплексе смогут и воспитанники регионального филиала центра «ВОИН», который был открыт по поручению президента Владимира Путина. Губернатор также осмотрел учебно-материальную базу центра – у воспитанников как раз шли занятия на тактическом комплексе «Рубеж». Этот тренажер позволяет отрабатывать применение вооружения и боевой техники, а также моделировать разные ситуации – обороны, наступления и другие.

В Тюменской области уделяют большое внимание военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи. Ранее в регионе открылся центр «ВОИН», где молодые люди проходят начальную военную подготовку, изучают тактическую медицину, управление беспилотниками и другие востребованные навыки.