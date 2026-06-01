Банки России стали чаще сокращать суммы одобренной ипотеки

Российские банки стали чаще одобрять ипотеку на меньшие суммы, чем запрашивают клиенты. По итогам IV квартала 2025 года разрыв между желаемым и согласованным размером кредита достиг примерно трети, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России и Национального бюро кредитных историй.

В среднем заемщики рассчитывали получить 6,1 млн рублей, однако банки были готовы выдать около 4,1 млн рублей.

Для сравнения, в III квартале 2025 года разница между запрошенной и одобренной суммой ипотеки составляла около 21%. Издание отмечает, что это говорит об ужесточении подходов банков к оценке рисков и платежеспособности клиентов.

Одновременно снизилась доля одобряемых ипотечных заявок. По данным НБКИ, в IV квартале прошлого года банки одобряли только 30-37% обращений граждан за ипотекой. Годом ранее этот показатель был заметно выше и находился в диапазоне от 43% до 51%.