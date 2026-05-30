​АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивает безопасность объектов в пожароопасный период

На период весенне-летнего сезона созданы 32 оперативные группы для предупреждения и тушения лесных пожаров

Фото предоставило АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее общество ПАО «Транснефть») реализует комплекс мероприятий по обеспечению безопасной работы производственных объектов в условиях пожароопасного периода.

На период весенне-летнего сезона созданы 32 оперативные группы для предупреждения и тушения лесных пожаров, проведения контроля лесопожароопасной обстановки. Проведены противопожарные инструктажи с охватом свыше 4,6 тыс. работников Общества и 67 учебно-тренировочных занятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. В целях своевременного и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации на объектах АО «Транснефть – Сибирь» осуществляют дежурство объектовые подразделения Федеральной противопожарной службы и ведомственная пожарная охрана.

В рамках защитных мероприятий выполнена расчистка от древесно-кустарниковой и сухой растительности на нормативные расстояния охранной зоны около 2,2 тыс. надземных объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН), а также 2,5 тыс. километров участков МН, в том числе высоковольтных линий.

Организована проверка работоспособности пожарных гидрантов, водоемов и резервуаров противопожарного запаса воды, подготовлены средства молниезащиты. Обеспечивается повышенный контроль технического состояния автомобильной, пожарной и специальной техники. Проведена проверка обеспеченности 43 пунктов сосредоточения средств предупреждения и тушения лесных пожаров.

С наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха выполняется обновление минерализованных полос вокруг объектов. На текущий момент минерализованные полосы обновлены вокруг 54 площадочных объектов и более 2,3 тыс. объектов линейной части магистральных нефтепроводов.

Работники АО «Транснефть – Сибирь» в круглосуточном режиме осуществляют противопожарный мониторинг производственных объектов, выполняются плановые вдольтрассовые облеты, обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о загораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России и департаментов лесного комплекса регионов присутствия.


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

