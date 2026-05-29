16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  71,3715   EUR  83,6892  

Новости

Больше новостей
Вы следили за последним Евровидением?

Да, смотрел весь конкурс 1.1%

Да, посматривал, что там 1.1%

Да, только по сообщениям прессы 11.4%

Нет 86.4%

Всего голосов: 88

Комментировать
0
Больше опросов

Депутат Госдумы предложил ограничить мигрантам количество попыток для сдачи языкового экзамена

В Госдуме предложили ограничить мигрантам число попыток сдачи экзамена до трех раз

Депутат Госдумы предложил ограничить мигрантам количество попыток для сдачи языкового экзамена
Фото siapress.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сократить до трех раз количество попыток сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для иностранных граждан. Соответствующее обращение в правительство есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По словам Сергея Миронова, результаты такого экзамена нужны мигрантам для легализации в России, однако сейчас ограничений по числу пересдач нет. Он считает, что это снижает значимость экзамена и позволяет воспринимать его как формальность.

«Никаких ограничений сегодня нет. Сдавай сколько хочешь, авось повезет, что принижает саму суть государственного экзамена. Именно по этой причине многие мигранты воспринимают его как формальность, хотя он должен быть полноценным инструментом проверки знаний, необходимых для интеграции в российское правовое и языковое пространство. «СР» предлагает сократить количество попыток сдачи экзамена до трех раз. Это повысит его значимость и усилит профилактику злоупотреблений, которые подтверждаются данными МВД России», — сказал Сергей Миронов.

Сергей Миронов также отметил, что сертификаты иностранным гражданам нередко выдают незаконно. По его мнению, из-за этого правила сдачи экзамена нужно ужесточать.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:28, просмотров: 231, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени состоялся форум отельеров и рестораторов Сибири 520
  2. ​Рекордные 128 миллиардов рублей составил объем сельхозпроизводства в Тюменской области в 2025 году 496
  3. ​127 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» 495
  4. ​53 меры поддержки участников СВО действуют в Тюменской области 483
  5. ​Губернатор Александр Моор: конкурсы профмастерства повышают престиж рабочих специальностей 474
  6. Александр Моор выступил перед депутатами Тюменской областной думы 454
  7. В Югре вновь объявили режим ракетной опасности 357
  8. ​ФАС против маркетплейсов: что это значит для малого бизнеса? 317
  9. Пьяный вахтовик сорвал вылет рейса Сургут — Самара 299
  10. Сургутские предприниматели за свой счет отремонтировали дорогу на кладбище 297
  1. Арестован бывший сенатор, чья компания планировала большую застройку в Сургуте 1740
  2. В Сургуте недалеко от «Вершины» установлен новый арт-объект 1628
  3. В России ужесточены правила перевоза пауэрбанков в самолетах — чего теперь нельзя? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1451
  4. ​Математика идеального отдыха: как рассчитать отпускные и не остаться с голым счетом после отпуска // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1348
  5. Самая тяжелая космическая ракета, когда либо сделанная человечеством, прошла очередные испытания 1332
  6. Власти России хотят кратно увеличить пошлины за гражданство и вид на жительство 1267
  7. Эксперты со всей России обсудят выборы на форуме в «Сенеже» 1253
  8. Все, что происходило с ядром центра Сургута, показывает — город десятилетиями пытается развивать эту территорию нерациональным способом 1234
  9. Выпускники по всей России бросились сдавать ЕГЭ по физике 1216
  10. Мошенники в России начали пугать людей кражей голоса и биометрии 1208
  1. ​«Вечный» зам 6601
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 мая? // АФИША 6157
  3. ​Время, вперед! 6121
  4. ​В Сургутском районе выставили на торги участок под автодорожный комплекс у моста через Обь 6030
  5. ​Кушниковы по прозвищу Курочка 5935
  6. ​Буровик. Человек с большой буквы 5886
  7. ​Что, опять поврежденье на трассе? 5848
  8. ​Сургут накрыла майская пурга // ВИДЕОФАКТ 5734
  9. ​Возле «Спортмастера» на проспекте Ленина в Сургуте вырубают деревья 5317
  10. ​«Что я сделал для города» 5145

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика