В Госдуме предложили ограничить мигрантам число попыток сдачи экзамена до трех раз

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сократить до трех раз количество попыток сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для иностранных граждан. Соответствующее обращение в правительство есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По словам Сергея Миронова, результаты такого экзамена нужны мигрантам для легализации в России, однако сейчас ограничений по числу пересдач нет. Он считает, что это снижает значимость экзамена и позволяет воспринимать его как формальность.

«Никаких ограничений сегодня нет. Сдавай сколько хочешь, авось повезет, что принижает саму суть государственного экзамена. Именно по этой причине многие мигранты воспринимают его как формальность, хотя он должен быть полноценным инструментом проверки знаний, необходимых для интеграции в российское правовое и языковое пространство. «СР» предлагает сократить количество попыток сдачи экзамена до трех раз. Это повысит его значимость и усилит профилактику злоупотреблений, которые подтверждаются данными МВД России», — сказал Сергей Миронов.

Сергей Миронов также отметил, что сертификаты иностранным гражданам нередко выдают незаконно. По его мнению, из-за этого правила сдачи экзамена нужно ужесточать.