Участники проекта «Бабушкин воркаут. Продленка» осваивает новый вид фитнеса

В Тюмени запускается новый фитнес-тренд для людей старшего поколения. Благотворительный фонд «Старшее поколение» и студия STRELKA открывают для участников проекта «Бабушкин воркаут. Продленка» направление концептуального сайклинга. Инициатива стала победителем конкурса «Спорт для всех» фонда Владимира Потанина и реализуется в соответствии с целями национального проекта «Семья».

Теперь серебряные активисты смогут тренироваться на оборудовании линейки ICG от Life Fitness. Каждая 55-минутная сессия включает разминку, основной блок с комфортной нагрузкой и восстановление с растяжкой. Такой фитнес задействует все группы мышц, развивает выносливость и дает заряд бодрости.

«Сайклинг признан одним из самых эффективных способов сжигания калорий и поддержания формы. При этом тренировки проходят без стресса и перегрузок, ведь каждый участник может самостоятельно регулировать сопротивление тренажера», – отметила основатель сайкл-студии Елена Куклина.

Тренировки доступны всем независимо от опыта. Проводить их будет основатель студии Николай Куклин – мастер спорта, национальный мастер-тренер Международной Академии Life Fitness и дипломированный нутрициолог. Первое ознакомительное занятие, на котором участники встретятся с тренером и настроят оборудование под себя, состоится 29 мая.

