На капремонт школы №31 в Ишиме выделены дополнительные средства

В Ишиме завершает капитальный ремонт школы №31. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о дополнительном финансировании – в ходе работ потребовалось усилить часть несущих конструкций и выполнить ряд задач, не предусмотренных первоначальным планом. Благодаря выделенным средствам ремонт удастся завершить в полном объеме, сообщили в информационном центре правительства региона.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На объекте уже заменили кровлю, перекрытия, полы, инженерные сети, обновили фасад и внутренние помещения. Благоустроена и прилегающая территория.

В марте этого года заместитель губернатора Сергей Шустов проинспектировал ход ремонта и отметил небольшое отставание от графика. Подрядчик увеличил количество сотрудников на объекте и ускорил поставки материалов. Ход работ контролировался еженедельно. Завершить их планировали к 1 сентября 2026 года. К настоящему моменту отставание ликвидировано.

Всего в 2026 году в Тюменской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запланирован капитальный ремонт пяти школ и двух детских садов.