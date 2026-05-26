Более 140 заявок поступило от тюменцев на конкурс «Мы вместе: зарядка народов России»

В Тюменской области завершился ежегодный областной конкурс видеороликов «Мы вместе: зарядка народов России». Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, в этом году собрало рекордное количество участников – более 140 заявок от дошкольных, школьных, студенческих, семейных и трудовых коллективов со всего региона, рассказали в департаменте социального развития региона.

«Мероприятие – не просто конкурс, а инвестиция в будущее наших ребят. Создавая ролики, участники на практике учатся ценить своё тело и самочувствие, превращая спорт в увлекательный ритуал. Но самое ценное происходит «за кадром»: дети и подростки поддерживают друг друга, находят общий язык и становятся настоящей командой. А знакомясь с обычаями народов России, они расширяют свой мир, видят красоту и силу нашего культурного многообразия», – отметили организаторы.

Участникам предстояло снять творческий видеоролик, в котором коллективная зарядка органично сочетается с элементами традиционной культуры одного из народов России. На минувшей неделе жюри, в состав которого вошли специалисты учреждений системы профилактики, оценило работы и определило лучших в каждой возрастной категории.

Среди школьных и студенческих коллективов первое место занял 3 «А» класс школы №22 Тюмени, второе – 2 «К» класс гимназии №16, третье – студия короткометражного кино при Центре молодежных инициатив Тобольска.

В категории «Дошкольные коллективы» победила команда «Крепыши» из вагайского детского сада «Колосок». Второе место у команды «Аура Сибири» из тобольской спортшколы «Молодость», третье – у «Сибирячка» из червишевского детского сада Тюменского округа.

Среди трудовых и семейных коллективов лучшей признана команда «Задоринки» из ишимского детского сада №24, второе место заняли «Чудесницы» из тюменского центра творчества и развития «Контакт».