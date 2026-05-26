Тюменцы 95 тысяч раз записались к врачу через чат-бот в МАКС

Чат-бот по записи к врачу в мессенджере МАКС сменил название на «Мое здоровье Тюменская область» и продолжает набирать популярность. За время работы сервиса жители региона записались на прием более 95 тысяч раз и получили свыше 25 тысяч телемедицинских консультаций, рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

«Чаще всего за телемедицинской помощью жители области обращаются при закрытии больничного листа. Этой услугой воспользовались больше 12 000 раз. Также популярны консультации по различным вопросам, включая уточнение назначенного лечения. Помимо этого чат-бот поможет записаться на онлайн-консультацию по вопросам выписки рецептов на льготные препараты, и для обучения в школе здоровья», – рассказали в ведомстве.

Все телемедицинские беседы фиксируются. Протокол консультации вносится в электронную медицинскую карту пациента – ее можно найти в личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Здоровье» или в приложении «Телемед-72».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке, авторизоваться через «Госуслуги», выбрать нужную услугу и следовать подсказкам помощника.