В Тюмени работала делегация Республики Узбекистан

В Тюмени прошла рабочая встреча правительства Тюменской области с делегацией Республики Узбекистан во главе с начальником Консульско-правового департамента МИД республики Шерзодом Батировым. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества – трудовую миграцию, соблюдение законодательства и партнерство в сфере образования.

Заместитель губернатора Алексей Райдер подчеркнул важность долгосрочных отношений с Узбекистаном и конструктивного диалога: «Наш регион традиционно славится своей трудовой энергией, ответственным подходом к делу и высоким профессионализмом рабочих. Рынок труда Тюменской области остается стабильным. Это помогает предприятиям развиваться и обеспечивает занятость как местных жителей, так и приезжих специалистов».

Шерзод Батиров обозначил взаимовыгодные направления взаимодействия. Стороны обсудили вопросы легальной трудовой миграции, соблюдения трудового законодательства, а также выстраивание партнерских связей в образовательной сфере. По итогам встречи подтверждена заинтересованность в развитии сотрудничества, договорились о совершенствовании механизмов взаимодействия уполномоченных органов и разработке совместных инициатив по обеспечению законности трудовой миграции.

Напомним, что ранее тюменская делегация посещала Узбекистан с бизнес-миссией, в ходе которой обсуждались перспективы цифрового экспорта региона. В 2025 году товарооборот между Тюменской областью и Узбекистаном вырос почти на треть.