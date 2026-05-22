В Тюменской области темпы посевных работ опережают прошлогодние

В Тюменской области посевная кампания перешагнула экватор. Аграрии засеяли уже 53 процентов планируемых площадей – это почти 400 тысяч гектаров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Хозяйства Викуловского, Юргинского и Заводоуковского муниципальных округов – в лидерах. Погода позволяет сохранять высокие темпы работ, причем пока они ведутся с опережением прошлогодних показателей.

По данным департамента АПК Тюменской области, на 22 мая зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 309,6 тысячи гектаров, техническими культурами – 51,8 тысячи гектаров. Картофель посажен на 4,5 тысячи гектаров, овощи – на 737 гектаров.

В 2026 году посевные площади в регионе составят около 1 миллиона гектаров – на уровне прошлого года. Более 70% из них традиционно будет занято зерновыми и зернобобовыми культурами. Аграрии сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, сажают картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салата. Несколько хозяйств осуществляют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы.

Напомним, что в прошлом году урожайность зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области достигла 29,6 центнера с гектара – один из лучших показателей за всю историю региона. Всего было собрано более 1,8 миллиона тонн зерна.