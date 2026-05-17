На месте пожара в Тюменском округе высадили деревья

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в ежегодной международной акции «Сад памяти». Вместе с ветераном боевых действий, участником проекта «Боевой кадровый резерв» Семеном Аполоновым и главой Тюменского округа Ольгой Зиминой он высадил сеянцы сосны вблизи деревни Речкиной.

Место для посадки выбрали не случайно. В 2023 году здесь произошел крупный пожар, который уничтожил часть лесного массива. Сегодня на площади более 7,5 гектара трудовые коллективы высадили свыше 33 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Примерно через десять лет этот участок можно будет официально перевести в категорию леса.

– «Сад памяти» в нашем регионе начали выращивать шесть лет назад, за это время общими силами высадили больше двух с половиной миллионов деревьев, – отметил губернатор.

В 2026 году акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проходит под эгидой Года единства народов России. Главная цель проекта – высадить 27 миллионов деревьев по всей стране в память о каждом погибшем в годы войны.

Высаживать деревья в рамках «Сада памяти» будут во всех лесничествах Тюменской области. Работы ведут там, где необходимо восстанавливать лес. Это часть национального проекта «Экологическое благополучие».