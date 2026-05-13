Власти РФ не планируют замораживать вклады россиян

Слухи о возможной заморозке банковских вкладов и повышении налогов в России ‒ это фейк. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР), передают РИА Новости.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», ‒ заявил Силуанов.

По его словам, сейчас власти сосредоточены на других задачах ‒ повышении устойчивости экономики, снижении инфляции и росте доходов населения.

«Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена», ‒ отметил министр.

Также Антон Силуанов сообщил, что признаки охлаждения экономики уже заметны: инфляция и процентные ставки постепенно снижаются.