Губернатор Александр Моор прошел в колонне Бессмертного полка с портретом деда-фронтовика

Тюменская область отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главные события развернулись в областной столице: торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!» и многотысячное шествие «Бессмертного полка». В акции приняли участие более 100 тысяч горожан. Губернатор Александр Моор прошел в колонне с портретом своего деда-фронтовика, гвардии младшего сержанта Нестера Черкасова, встретившего Победный май в Чехословакии.

«Память о Великой Победе – это то, что дает нам внутреннюю опору и объединяет нас. С первых дней войны все народы нашей страны сплотились. Их боевое братство и трудовой подвиг стали гарантом Победы. Все мы – наследники Великой Победы и нерушимой дружбы народов!» – заявил Александр Моор.

Глава региона напомнил, что в 2026 году отмечается 85 лет с момента передислокации в Тюмень Таллинского пехотного училища – предшественника ТВВИКУ. Выпускники училища навсегда вписаны в летопись Победы. Сегодня их традиции продолжает новое поколение: в зоне специальной военной операции сражаются бойцы 90-го саперного полка, гвардейских 40-го и 91-го саперных полков, а также именных подразделений «Сибирь», «Тайга» и «Тобол». Четыре выпускника ТВВИКУ удостоены звания Героя России, трое – посмертно.

Праздничные мероприятия прошли по всему региону. В Нижнетавдинском округе состоялась акция «Бессмертный полк на воде» – портреты предков провезли по реке Тавде на моторных лодках. На площади 400-летия Тюмени работали интерактивные площадки, мастер-классы, концертная программа. Горожане также могли присоединиться к плетению маскировочных сетей для участников СВО.

На следующий день, 10 мая, в регион прибыл полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Он участвовал в мотопробеге, посвященном Дню Победы. Вместе с губернатором и ветеранами СВО полпред возложил цветы к Вечному огню в Тюмени и Тобольске. Общий маршрут мотопробега по области составил почти 1,5 тысячи километров.

«Урал – территория настоящих патриотов, где любовь к Родине передается из поколения в поколение», – отметил Артем Жога, напомнив, что в годы войны Тюмень приняла десятки эвакуированных заводов, а ее самоотверженный труд отмечен званием «Город трудовой доблести».