Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились накануне Дня Победы

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора отметили значение российско-американского братства по оружию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости» и посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева.

«В телефонном разговоре президенты отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению наших отношений», — сказал дипломат.

Дарчиев назвал такое признание очень важным. По его словам, связи Москвы и Вашингтона восстанавливаются, хотя этот процесс идет не так быстро. Одним из важных факторов посол считает хорошие личные отношения Путина и Трампа.

Также Дарчиев отметил, что нынешние власти США настроены на восстановление контактов с Россией. В предыдущий раз два президента созванивались в конце апреля. Трамп называл тот разговор с Путиным «очень хорошим».