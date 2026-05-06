В школах Тюмени проводят уроки защиты от мошенников

В тюменской гимназии №1 для учеников 6-7 классов провели открытый урок «Дропперство: легкие деньги, которые превращаются в проблемы». Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов предупредил школьников: дропперство – схема, нацеленная в первую очередь на детей и подростков, и даже незнание не освобождает от уголовной ответственности.

«Рекомендую при поступлении денежных средств от незнакомых сообщить об этом в ваш банк и ждать отмены операции», – обратился к ребятам Станислав Логинов.

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий УМВД по Тюменской области Вадим Попков провел с гимназистами беседу, привел реальные примеры дропперства из региона и ответил на вопросы. Он отметил, что главная причина, почему люди попадаются на уловки аферистов – уверенность «со мной такого точно не случится», а мошенникам хватает всего 10 секунд, чтобы втянуть человека в преступную схему.

По опросу, проведенному на уроке, выяснилось, что больше половины ребят лично сталкивались с телефонными мошенниками, а некоторым уже предлагали «легкий заработок». Несколько школьников поделились собственными историями.

В конце занятия знания закрепили с помощью интерактивной игры «Верю/Не верю».