В Тюменской области больше всего вакансий для будущих студентов в здравоохранении, сельском хозяйстве и образовании

В Тюменской области 70 предприятий и организаций разместили 367 предложений о целевом обучении на портале «Работа России». Большая часть заявок приходится на сферу здравоохранения – 69%, еще 13% – на сельское хозяйство, 12% – на образование.

Самые востребованные специальности в регионе – рабочие профессии, педагогические и медицинские. На производство требуются технологи, лаборанты по контролю качества, мастера, слесари-наладчики. В больницы – врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В школы и детские сады – учителя и воспитатели. В сельское хозяйство – агрономы, агроинженеры, ветеринары.

«Все предложения о целевом обучении размещены на портале "Работа России". Молодые люди видят, какое предприятие является работодателем, условия обучения и последующего трудоустройства, а также в каком районе предполагается отработка, и могут выбрать лучший вариант», – рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.

Подать заявку на целевое обучение можно в разделе «Целевое обучение» на портале «Работа России». Предложения для поступающих формируются с 10 мая по 10 июня.

Напомним, в прошлом году работодатели Тюменской области разместили 1159 предложений по целевому обучению. Чаще всего молодые люди выбирали профессии в сфере медицины, образования, строительства, промышленности и информационных технологий.