В России число иностранных граждан сократилось до 6,1 млн, а аннулирование ВНЖ выросло на 90 процентов

По состоянию на 1 апреля в России находились 6,1 млн иностранных граждан против 6,8 млн годом ранее. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные аппарата Совета безопасности России. В первом квартале в страну въехали 2,5 млн иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Большую часть миграционного потока составили граждане стран СНГ — почти 1,8 млн человек, или 72,4% от общего числа въехавших.

Одновременно в России резко выросло число решений об аннулировании видов на жительство. За первый квартал власти приняли около 8,3 тыс. таких решений, что на 90% больше, чем год назад. В результате количество иностранцев, имеющих ВНЖ, сейчас составляет 581 тыс. человек.

В Совбезе также сообщили, что с 1 декабря 2024 года более 56 тыс. иностранцев пытались въехать в Россию по поддельным документам. За тот же период 10,5 млн иностранцев сдали биометрию.

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин для мигрантов. В частности, пошлину за прием в российское гражданство предлагают увеличить с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей. Власти объясняют это ростом расходов МВД на проверки и ведение баз данных. В Госдуме заявили, что рассмотрят инициативу в приоритетном порядке.