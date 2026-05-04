Делегация Тюменской области посетила тракторный и кузнечно-прессовый заводы Южного Урала

Делегация единой инвестиционной команды Тюменской области посетила Челябинскую область, где провела серию рабочих встреч с промышленниками и представителями вузов. Основная цель визита – обмен опытом в развитии промышленных предприятий, роботизированных систем и сотрудничество кампусов, рассказали в тюменском департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В программе поездки – посещение тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» и Челябинского кузнечно-прессового завода. Делегация также познакомилась с опытом работы Центра инженерных компетенций и провела переговоры с командой Южно-Уральского государственного университета и руководством местного межуниверситетского кампуса.

«Между Тюменской и Челябинской областями выстроено тесное экономическое и промышленное сотрудничество, экономика соседних регионов тесно переплетена. Цель нашей поездки – углубление сотрудничества, поиск новых взаимовыгодных точек роста, в том числе в области внедрения новых технологий и их тиражирования», – рассказал заместитель директора департамента инвестполитики Александр Горлатов.

В планах делегации также были деловые переговоры с руководством предприятий Челябинской области и межправительственное совещание с профильными ведомствами.

Тесное сотрудничество между регионами продолжается. В феврале 2026 года представители тюменских предприятий уже проводили рабочие встречи в Челябинской области, где презентовали модель строительно-индустриального кластера как инструмента развития экономического потенциала двух регионов. Тогда же замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне назвал схему работы с кластером понятной и рабочей.