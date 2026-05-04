В сети появились новые подробности о PlayStation 6

В сети появились новые подробности о возможностях будущей консоли PlayStation 6. Как сообщает издание MP1st, на которое ссылается ixbt.games, компания Sony планирует оснастить устройство более быстрым SSD-накопителем, улучшенной технологией масштабирования изображения PSSR и расширенными возможностями облачного стриминга.

Как отмечают источники, в консоли могут использоваться накопители стандарта PCIe Gen5 NVMe. Их скорость чтения и записи почти вдвое выше по сравнению с текущим поколением: до 14 900 МБ/с против 7 500 МБ/с у Gen4. Это позволит быстрее загружать игровые данные и улучшить потоковую передачу контента.

Также ожидается развитие технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая отвечает за повышение качества изображения. Предварительно, специалисты Sony уже ведут исследования в области интерполяции кадров для следующего поколения платформы.

По информации MP1st, компания продолжает развивать и контроллер: условный «DualSense 2.0» может сохранить архитектуру SAVANT и получить улучшенную систему тактильной отдачи.

Кроме того, Sony, как утверждают источники, сотрудничает с одной из студий над новой игрой − иммерсивным хоррором от третьего лица с элементами шутера на движке Unreal Engine 5. Название проекта и разработчик пока не раскрываются.

Предполагается, что часть игр будет выходить сразу на двух поколениях консолей − PlayStation 6 и PlayStation 5, что позволит сохранить кроссген-поддержку.

Отмечается, что вся информация основана на инсайдах и не подтверждена официально, поэтому планы компании могут измениться.