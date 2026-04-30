В Тюмени состоялась встреча девелоперов и инвесторов

В квартале Айвазовский компании ЭНКО прошла деловая встреча для предпринимателей, инвесторов и партнеров. Представители единой инвестиционной команды Тюменской области рассказали бизнесу о доступных коммерческих помещениях и механизмах финансирования.

Заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Игорь Смолягин выступил с темой: «Инвестиционное агентство как коммуникатор между девелопером и инвестором. Принципы, опыт и результаты». Он представил инфраструктуру поддержки бизнеса в регионе, рассказал о пути инвестпроекта, этапах локализации производства, мерах господдержки и инвестиционных займах.

«Работа с инвестором в последнее время активно меняется. Скорость реализации проектов растет. Изменились и запросы инвесторов: раньше искали земельные участки, сейчас – готовые помещения. Инвестиционное агентство в рамках подбора площадок, как одно окно для инвесторов, осуществляет подбор и частных, и государственных площадок. Взаимодействие с девелоперами – важное направление. Все больше застройщиков обращают внимание на строительство промышленной недвижимости», – отметил Игорь Смолягин.

Готовые финансовые решения представил генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Алексей Мартын. Он рассказал о программах поддержки, займах для бизнеса и инвесторов, в том числе о поручительстве в рамках программы Гарантийного фонда, а также об условиях предоставления финансирования.

Встреча стала площадкой для активного диалога между представителями единой инвесткоманды, бизнеса и застройщиком.

Если нужно помещение под бизнес или инвестиции, обращаться можно в Инвестиционное агентство, которое выступает коммуникатором с девелопером, а Фонд финансирования предпринимательства помогает с займами и поручительством.