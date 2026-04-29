Эксперты не видят системных рисков на рынке новостроек

Спрос на новостройки в течение ещё продолжительного времени поддержат несколько ключевых факторов – это износ жилфонда, привлекательность мегаполисов и миграция населения внутри страны. Для отрасли жилищного строительства эксперты не видят сейчас системных рисков. Таким мнением в интервью ТАСС поделился старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

«Проблемы у отдельных компаний, наверное, могут быть, и, скорее всего, будут, но ничего похожего на какую-то массовую проблематику я не вижу. Есть зоны портфеля, где у нас гораздо больше опасений. Что касается жилой стройки, пока мы остаемся оптимистами», – сказал эксперт.

Ещё одним важным фактором, поддерживающим рынок, является роль недвижимости как инструмента сбережений. Топ-менеджер банка считает, что макроэкономические тенденции создают благоприятные условия для жилищного строительства, а грамотное управление рисками позволит компаниям преодолеть локальные сложности и сохранить устойчивость отрасли.