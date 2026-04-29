Бумаги «Сургутнефтегаза» снизились после кратковременного роста

Акции «Сургутнефтегаза» не получили устойчивой поддержки на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Хотя в конце февраля бумаги демонстрировали рост, затем динамика сменилась на снижение.

По информации Московской биржи, 28 февраля обыкновенные акции компании (SNGS) поднимались до 22,68 рубля. Однако уже в марте котировки начали постепенно снижаться, а к концу апреля приблизились к отметке около 20 рублей.

Сильнее всего на динамику повлияли события начала апреля, отмечают в Forbes со ссылкой на торговые данные. После того как США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, а Тегеран заявил об открытии Ормузского пролива, мировые цены на нефть снизились примерно на 16% − до уровня около 90 долларов за баррель. Это сразу отразилось на котировках нефтегазовых компаний.

На этом фоне акции российских нефтяников резко просели: «Роснефть» потеряла 7,7%, «Татнефть» − 7,6%, «Башнефть» − около 5%, «Лукойл» − 4,3%, «Новатэк» − 5,6%. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» также снизились на 2,8%.

Аналитики отмечают, что волатильность на нефтяном рынке остается высокой. По оценке «Финама», цены на нефть в последние месяцы держатся в диапазоне 90-100 долларов за баррель на фоне конфликта и ограничений поставок, передает Финам.ру. При этом российские нефтяные компании демонстрируют более слабую динамику по сравнению с мировыми аналогами, несмотря на относительно благоприятную ценовую конъюнктуру.

В целом, по словам экспертов, слабость акций «Сургутнефтегаза» укладывается в общую тенденцию: с начала года многие бумаги сектора либо остаются на нуле, либо находятся в минусе, что не полностью отражает рост рублевых цен на нефть.

Вместе с тем, Югра сохраняет ключевые позиции в отрасли. Как отметил губернатор региона Руслан Кухарук, доля округа в добыче нефти в России остается на уровне 40%, а эксплуатационное бурение − около 60% от общероссийского объема. В то же время финансовые показатели отрасли ухудшаются: растет доля убыточных предприятий, а совокупные убытки компаний уже превышают прибыль.

