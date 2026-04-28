Ветераны СВО разработали для тюменских школьников первый «Урок мужества»

В Тюменской области стартовал новый формат патриотических уроков для школьников. Авторами сценария «Урока мужества» выступили участники проекта «Боевой кадровый резерв». Пилотное занятие провели ветераны специальной военной операции. В нем принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

В программу урока вошли показ специально подготовленного видеоролика, рассказ ветеранов о своем боевом опыте и историческая викторина на знание фактов о Тюменской области. Первые занятия в школах пройдут в преддверии Дня Победы.

«Такой формат встреч школьников с участниками спецоперации поможет ребятам из первых уст узнать, какой ценой дается Победа. Уверен, они станут доброй традицией», – отметил губернатор Александр Моор.

Разрабатывали урок ветераны СВО совместно с «Движением первых», молодыми педагогами и экспертами. Записаться на участие можно на сайте проекта боевойкадровыйрезерв72.рф.

В тот же день губернатор встретился с командой ветеранов СВО, которые участвовали в «Кубке защитников Отечества» Уральского федерального округа. Сборную Тюменской области возглавил Герой России Рустам Сайфуллин.

«Итог впечатляет – 11 медалей. Ветераны отличились в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, настольном теннисе», – отметил глава региона.

Напомним, что в Тюменской области развиваются 22 адаптивных вида спорта – от следж-хоккея до пара-бокса. В 65 государственных и муниципальных учреждениях ветераны могут выбрать направление по душе.