В Тюменской области вводится запрет на посещение лесов и разведение костров

В Тюменской области с 28 апреля вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Мера необходима для защиты лесов, населенных пунктов и объектов экономики от возгораний.

Со вторника под запретом: посещение лесов, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«В большинстве случаев причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем: брошенный окурок, непотушенный костер, поджог сухой травы. Земляки, рассчитываю на вашу сознательность. Ведь сохранность наших лесов – наша общая задача», – подчеркнул глава региона.

Напомним, пожароопасный сезон в Тюменской области официально начался 6 апреля. Для тушения природных пожаров подготовлена группировка из более чем 2,5 тысячи человек и свыше 11 тысяч единиц техники. В регионе работает система видеомониторинга: 104 камеры охватывают 76 процентов территории области, в небе контроль ведут более 60 беспилотников.