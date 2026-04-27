В Тюмени прошел традиционный весенний субботник

Губернатор Тюменской области Александр Моор вышел на весенний субботник в Тюмени. Вместе со школьниками, студентами, сотрудниками госучреждений, общественниками и ветеранами специальной военной операции глава региона прибрал лог реки Тюменки и территорию Большого Городища.

«Еще раз убедился в том, насколько дружные люди живут в нашем регионе. Все объединились, чтобы сделать родной город еще чище и уютнее. Покрасили скамейки, собрали мусор и ветки», – написал Александр Моор.

Параллельно с уборкой участники субботника могли проголосовать за проекты благоустройства общественных пространств. На сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня жители выбирают пять объектов – в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Напомним, что всего жителям Тюменской области на выбор предложены площадь Солнца и сквер Сибирских кошек в Тюмени, набережные рек Курдюмка и Слесарка в Тобольске, а также две дворовые территории в Ишиме.

«Победившие эскизы воплотим в жизнь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта "Инфраструктура для жизни"», – напомнил глава региона.