Уровень воды в реке Ишим в Казанском округе опустился ниже опасной отметки

В Казанском округе Тюменской области уровень воды в реке Ишим у села Ильинка составляет 724 сантиметра. Это ниже отметки неблагоприятного явления (750 см). За последние сутки зафиксировано снижение уровня воды – минус два сантиметра, сообщил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Службы на местах в полной готовности. В регионе определены населенные пункты, которые могут оказаться отрезанными из-за большой воды. Намечены места для лодочных переправ и пути объезда подтопленных территорий. В отрезанные села уже завезли продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. При необходимости оперативно развернут пункты временного размещения.

«Никто не останется без помощи», – подчеркнул глава региона.

Обстановка на реках Тобол, Тура и Иртыш также стабильная – уровень воды ниже опасных отметок. Вся актуальная информация о паводке доступна жителям на сайте паводок72.

Напомним, что ранее в Тюменской области был расширен перечень населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления – в 2026 году в него вошли 860 территорий. Для оперативного реагирования подготовлены 210 аварийных бригад, более 900 специалистов и 339 единиц техники. Также в области продолжает работу система видеомониторинга.